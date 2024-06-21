Премьерный показ фильма о жителях Авдеевки пройдет на фестивале в Москве

Премьера фильма «Авдеевка. Так выглядит война» пройдет на фестивале RT

В Москве на открытии фестиваля «RT.Док: Время наших героев» состоится премьера документального фильма «Авдеевка. Так выглядит война». Вход на показы будет бесплатным, сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ и откроется картиной документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Абаса Али-Заде. Фильм состоит из нескольких новелл с историями жителей Авдеевки и стихами.

В программу «RT.Док: Время наших героев» включили 13 кинолент о героях СВО. Вход на мероприятие свободный.

В феврале фильм о конфликте на Украине вышел на британском телеканале ITV. Журналист Шон Ланган снял его в освобожденных Россией городах.