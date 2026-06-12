Премьерный показ фильма «Холоп 3» прошел для семей участников СВО в Серпухове

11 июня во Дворце культуры «Россия» в Серпухове состоялся специальный показ фильма «Холоп 3» для родственников участников специальной военной операции. Гостями кинопоказа стали семьи военнослужащих, которых пригласили Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей и ДК «Россия».

Перед началом сеанса к зрителям обратились представители региональной и местной власти, а также организаторы встречи. В зале собрались семьи защитников Отечества, для которых подготовили просмотр новой российской киноленты. Участникам пожелали приятного вечера и подчеркнули значимость семейных ценностей, взаимной поддержки и сохранения теплых отношений между близкими людьми.

«Желаю вам хорошего настроения и приятного просмотра. Семья всегда остается главной опорой для человека, особенно в непростые времена», — отметила депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова.

С приветственными словами также выступили депутат окружного Совета Олег Андрух и руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева. Директор ДК «Россия» Юрий Бордачев поблагодарил партнеров за совместную работу и выразил уверенность, что подобные встречи продолжатся и в дальнейшем.

Картина «Холоп 3» рассказывает историю супругов Бориса и Лены Вяземских, чьи отношения оказались под угрозой. Ради сохранения семьи герои оказываются в условиях исторической реконструкции времен Петра I. Им предстоит пройти через череду испытаний, столкнуться с опасностями и по-новому взглянуть друг на друга.

По словам организаторов, такие кинопоказы помогают семьям отвлечься от повседневных переживаний, провести время вместе и получить положительные эмоции. Подобные встречи также создают дополнительную возможность для общения и поддержки людей, чьи родные сегодня выполняют воинский долг.