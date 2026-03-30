Премьера сериала о работе спецслужб на СВО прошла в Донецке

В Донецке состоялась премьера детективного сериала «Центурия», посвященного борьбе российских спецслужб с агентурной сетью, в том числе среди молодежи. Картину представили создатели и актеры, сообщил корреспондент ТАСС .

«Многие истории, части истории, которые сложены в художественном фильме „Центурия“, они основаны на реальных событиях», — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что сериал поднимает темы, которые обычно остаются вне публичного поля. По его словам, проект отражает особенности работы спецслужб и является своего рода признанием их вклада.

Начальник управления УФСБ России по ДНР Олег Боломожнов заявил, что противник делает ставку на попытки влияния изнутри, в том числе через вербовку молодежи, поскольку не может добиться успеха в открытом противостоянии.

На премьеру приехали продюсеры Андрей Кретов и Григорий Акопян, а также актеры Анна Банщикова, Дмитрий Богдан, Ринат Есеналиев, Виктория Маслова и другие.

Есеналиев, который выступил одним из сценаристов, отметил, что ключевая линия сериала связана с методами воздействия на молодежь и попытками проникновения через различные социальные и культурные каналы.

