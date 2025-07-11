Прием заявок на конкурс «Женщина-Герой 2025» начался в Ленинском округе

Жительниц Ленинского округа пригласили на конкурс женщин из семей бойцов СВО. Его девизом стала фраза «Сила женщины — сила России».

Заявки на конкурс «Женщина — Герой 2025» принимают до 22 августа на сайте женщина-герой.рф. Организует состязание Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Конкурс призван напомнить, что наши женщины остаются красивыми, сильными и уверенными в себе в любых, даже самых непростых обстоятельствах. Несмотря ни на что, они сохраняют тепло семейного очага, поддерживают родных, воспитывают детей», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Участницам предстоит рассказать о своей общественной деятельности в творчестве. Темами также могут быть поддержка участников СВО и вклад в победу.

«Женам, матерям и вдовам участников специальной военной операции уделяем особое внимание и поддержку. Уверен, что у будущих участниц из Ленинского округа будут большие шансы на победу в таком важном конкурсе. Всегда будем по первому зову им помогать», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Финал пройдет в конце ноября этого гола в Музее Победы на Поклонной горе. В составе жюри будут известные деятели культуры, участники СВО, женщины-лидеры общественного мнения, представители Госдумы и правительства Московской области.