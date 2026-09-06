Представители Камчатки посетили Николо-Васильевскую обитель под Угледаром

В поездке также участвовал Герой России Сергей Крашенинников и бойцы батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты. Гости отстояли панихиду по морпехам, погибшим при защите обители.

На протяжении двух лет и семи месяцев монастырь служил духовным центром и убежищем для местных жителей: здесь люди могли получить кров и питание. С марта 2022 года обитель фактически находилась в осаде и располагалась на передовой — обстрелы не прекращались, в том числе с применением систем HIMARS.

Игумения Анна поблагодарила приехавших с Камчатки представителей власти за поддержку.

«К нам приехали представители власти с Камчатки. Очень трогательно и приятно, что люди, несмотря на опасность, едут поддерживать таких же русских людей, которые здесь живут. Это очень ценно. Спасибо им огромное. Мы молимся обо всех. Молимся о мире прежде всего для нашей страны. Но верим глубоко, что фашизм, нацизм с Божьей помощью будет уничтожен», — заявила она.