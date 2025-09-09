Представители Балашихи приняли участие в программе «Герои Подмосковья»

В мастерской управления «Сенеж» начался цикл обучения по региональной образовательной программе «Герои Подмосковья». От городского округа Балашиха в проекте принимают участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев, а также ветераны спецоперации Илья Агафонов и Андрей Бычин.

Программа «Герои Подмосковья» является продолжением федерального проекта «Время Героев», инициированного по поручению президента Российской Федерации. Основная цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в частно-корпоративном секторе.

«Для меня участие в программе — это возможность получить новые знания и управленческие навыки, которые пригодятся в дальнейшей работе на благо жителей Балашихи и всего региона. Мы привыкли отвечать за людей в самых сложных условиях, и теперь важно перенести этот опыт в мирную жизнь, чтобы быть максимально полезными своей стране и городу», — отметил Иван Клещерев.

Обучение включает четыре очных модуля и стажировки под руководством опытных наставников. Из почти 2,5 тысяч поданных заявок было отобрано 70 финалистов, среди которых офицеры элитных подразделений и герои, награжденные высокими государственными наградами.

Программа «Герои Подмосковья» направлена на развитие кадрового потенциала региона, интеграцию боевого опыта участников спецопераций в гражданскую сферу и повышение эффективности работы органов власти и бизнеса.