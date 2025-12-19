Представители Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска получили премию губернатора

В Московской области состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Мы рядом. Доброе дело» с участием губернатора региона Андрея Воробьева. В число победителей вошли и представители Солнечногорска.

Награды получили военный корреспондент, участница СВО, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак и многодетный отец, ветеран боевых действий, участник спецоперации и член ассоциации Дмитрий Сергунов. Они стали лауреатами в номинации «Герои в тылу».

За инициативу «Шаг вперед — моя история» был отмечен военный психолог-реабилитолог Дмитрий Павленко, который активно взаимодействует с Ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска.

«Эти люди — наш надежный тыл и живое сердце поддержки. Они не ждут благодарностей, при этом ежедневно совершают большие дела: собирают и отправляют помощь нашим бойцам при поддержке администрации, опорой стоят рядом с семьями участников СВО, рассказывают молодежи на „Уроках мужества“ о настоящих ценностях. От всей души поздравляю Лину Корсак, Дмитрия Сергунова, Дмитрия Павленко, Викторию Куракову и Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска с высокими наградами! Спасибо за вашу неугасаемую энергию, чуткость и настоящую силу духа», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Премия «Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная награда губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества и помощь бойцам специальной военной операции. В этом году премия присуждалась в трех номинациях: «Доброе дело», «Герои на службе» и «Герои в тылу».