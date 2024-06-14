Представители администрации Мытищ провели встречи с семьями бойцов СВО

Представители администрации городского округа Мытищи встретились с семьями бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Общение состоялось в картинной галерее.

Жены военнослужащих поделились проблемами и задали волнующие вопросы. Одной из главных тем стала доставка гуманитарной помощи, вопрос оформления важных документов и передача адресных посылок. Общение прошло в домашней атмосфере, с чаепитием и угощениями. Для гостей провели экскурсию по выставке «Путь к Победе, или Мир глазами волонтера», а также выступил заслуженный артист России Виталий Ленский.

Отметим, что такие встречи проходят в Мытищах регулярно. Каждую ситуацию сотрудники администрации берут в работу и стараются помочь.

Гуманитарную помощь в городском округе Мытищи можно передать в штаб по оказанию помощи бойцам специальной военной операции и их семьям и в местном отделении партии «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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