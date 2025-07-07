Представителей Дмитровского техникума наградили за помощь бойцам СВО

Руководство, педагоги и студенты техникума в Дмитрове регулярно организовывают сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации. За неравнодушие их отметили благодарственным письмом.

В посылки входят маскировочные сети, теплые вещи, окопные свечи, продукты и предметы первой необходимости. Также ребята участвуют в патриотических мероприятиях, которые проводят местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и общественники. Работает и «Передовая почта» — студенты отправляют письма поддержки военнослужащим.

За труд педагогов и их воспитанников поблагодарил руководитель отделения Ассоциации, представитель партии «Единая Россия» Владимир Гасков. Благодарственное письмо он вручил директору учебного заведения Ирине Александровской.

«Поддержка наших защитников — общее дело всех неравнодушных жителей Дмитровского округа. Объединение усилий образовательных учреждений, ветеранских и общественных организаций — важный шаг в воспитании патриотов Родины», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.