Представитель центра развития из Чехова посетила всероссийский форум

На мероприятии присутствовали 500 участников из 25 регионов России, а также представители Белоруссии и Южной Осетии. Среди них оказалась Екатерина Голяк, председатель центра развития и поддержки женщин, семей и молодежи «ЖивиЦа» в Чехове.

Всероссийский открытый форум некоммерческих организаций и социального предпринимательства прошел в Торгово-промышленной палате. Присутствующие обсудили вопросы демографии, семейных ценностей и помощи участникам специальной военной операции и их родным. Затронули такие темы, как меры ресоциализации ветеранов, создание рабочих мест и введение единых стандартов льгот для семей погибших.

На форуме подчеркнули значение трехпоколенных семей для сохранения традиций и исторической памяти. Предложения, выдвинутые на мероприятии, войдут в резолюцию для Государственной думы и регионов.