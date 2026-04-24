Представитель президента Жога сообщил, что 18 чиновников из УрФО отправились волонтерами в ДНР

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, герой ДНР Артем Жога в интервью RT рассказал о проекте «Доброслужащий», в рамках которого чиновники и депутаты становятся волонтерами.

Изначально идея была реализована Гуманитарным добровольческим корпусом из Югры, а затем ее масштабировали на весь Уральский федеральный округ.

«Госслужащие, депутаты и активисты берут отпуск и едут в прифронтовые территории, чтобы выполнять там различную работу», — объяснил Жога.

По его словам, добровольцы помогают мирным жителям восстанавливать жилье, готовят еду, работают в военных госпиталях, оказывая бойцам внимание и заботу, необходимые в период реабилитации после ранений. Первая группа из 18 человек уже прибыла в республику.