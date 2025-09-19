Председатель Мособлдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили Центр специальной подготовки «Витязь», где проходят обучение граждане, решившие заключить контракт на военную службу. В мероприятии также приняли участие Герой России Сергей Лысюк, начальник пункта отбора на службу по контракту Московской области Сергей Идрисов и начальник учебного тренировочного комплекса ЦСП «Витязь» Николай Ряжских.

В рамках экскурсии по центру они осмотрели спортивную площадку, тактическое поле, полигон с демонстрацией управления дронами, а также аудиторию для подготовки операторов БПЛА. В ходе визита была также передана гуманитарная помощь пункту отбора на военную службу по контракту Министерства обороны.

«Через него уже прошло 44 тысячи человек, десятки тысяч заключили контракт и сегодня несут службу. Здесь создана современная база, внедряются новые технологии обучения, оказывается поддержка, и самое главное, что каждый может сделать взвешенный выбор и получить первые необходимые навыки для службы в зоне СВО», — сказал Игорь Брынцалов.

Особое внимание сегодня уделяется подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. За месяц интенсивных занятий кандидаты проходят полный цикл: теоретические занятия, полеты на симуляторах, сборку и ремонт квадрокоптеров, работу в поле, радиообмен и маскировку.

Учеба организована в группах по 10–15 человек под руководством опытных инструкторов, в том числе ветеранов спецподразделений. Такой подход позволяет каждому кандидату получить максимум практики и внимания.

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе (Восточное шоссе, владение 2) каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют важную роль в победе.

Помимо этого, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Узнать подробнее можно здесь.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.