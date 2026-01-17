Председатель Мособлдумы и глава Балашихи встретились с семьей бойца СВО

16 января председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров встретились с семьей военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Во встрече также участвовал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Глава семьи Роман служит в дивизии им. Дзержинского и добровольно отправился в зону СВО в июне 2023 года. За проявленное мужество он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

Супруга военнослужащего Наталья рассказала, что вместе с детьми, Емельяном и Таисией, они смогли поехать к Роману, чтобы встретить Новый год вместе. Дети посещают спортивные секции: Таисия — занятия по плаванию, Емельян — футбольную секцию в «Метеоре».

Семья получает социальную поддержку: детям предоставлено льготное питание в школе, а также бесплатные билеты на культурные и досуговые мероприятия. В Балашихе ведется системная работа по поддержке участников СВО, ветеранов и членов их семей, реализуется более 70 мер социальной поддержки в Московской области.