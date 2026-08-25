Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил семью бойца СВО в Балашихе

Встреча прошла с военнослужащим, его супругой Натальей и их сыновьями Дмитрием, Кириллом и Никитой. Младший сержант Алексей выполнял боевые задачи в зоне СВО, а сейчас продолжает службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.

В рамках беседы спикер Мособлдумы поинтересовался, получает ли семья установленные льготы. Брынцалов напомнил, что в Московской области действует комплексная система помощи участникам спецоперации и их родственникам.

В нее входят бесплатное горячее питание в школах, первоочередное зачисление в группы продленного дня, бесплатные секции и кружки, льготы по транспортному налогу, а также бесплатная юридическая и психологическая помощь. Кроме того, за семьями бойцов закреплены депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что на муниципальном уровне действуют Центр поддержки и Ассоциация ветеранов СВО. Специалисты помогают с оформлением выплат, вопросами трудоустройства, юридической и психологической помощью, а также с записью детей в спортивные секции, творческие студии и музыкальные школы.

Военнослужащий подтвердил, что семья своевременно получает всю необходимую помощь. Дети бойца рассказали о своих занятиях: старший сын Дмитрий переходит в четвертый класс и увлекается рисованием, средний сын Кирилл занимается футболом и готовится пойти в первый класс, а младший сын Никита — дошкольник, любящий собирать конструкторы.

«Мы всегда на связи, всегда готовы помочь. Благодарю за встречу!» — отметил председатель Мособлдумы в финале беседы.