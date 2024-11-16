Председатель молодежного парламента Химок отправится на службу в зону СВО

Бойцом подразделения отдельной бригады беспилотной авиации «Гром „Каскад“» в зоне специальной военной операции станет председатель молодежного парламента городского округа Химки Максим Кураков. В качестве добровольца он подписал контракт на службу в Армии России.

По словам Максима Куракова, после событий в Курской области он решил заключить контракт и помогать военнослужащим.

«Родители хорошо знают меня, мой характер и то, что с самого начала специальной военной операции я хотел принять участие в качестве защитника Отечества. Тем ребятам, которые еще думают о том, стоит ли пойти на службу Родине, я пожелал бы слушать свое сердце», — добавил он.

Молодой человек окончил Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева, служил в московской Росгвардии. С 2017 года Максим Кураков активно участвовал в политической и общественной жизни Химок и Московской области. Он регулярно помогал участникам специальной военной операции: собирал гуманитарную помощь, изготавливал маскировочные сети, поддерживал семьи военнослужащих.

«Максим и другие ребята — наши герои, которые добровольно встали на защиту Родины. И таких в Химках и Московской области много. Спасибо всем, кто неравнодушен к судьбе страны и ее жителей», — поблагодарил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Накануне на спортбазе «Лесная опушка» в Серпухове в День волонтера Московской области торжественно поздравили активистов Подмосковья. В мероприятии принял участие и Максим Кураков. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов пообещал молодому человеку взять на контроль просьбы и пожелания с фронта.

«Мне хочется пожелать вам здоровья и чтобы вы берегли себя. Достижения поставленных целей, быть живыми, здоровыми и вернуться с победой», — сказал Игорь Брынцалов.

Напомним, депутат Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов в этом году также отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

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