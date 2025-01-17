Предпринимателей Реутова наградили за вклад в развитие города

Два руководителя предприятий получили почетные грамоты за вклад в экономическое развитие Реутова. Награды вручала заместитель главы городского округа Лилия Бабалова.

Глава сети салонов красоты «Дольче Вита» Эльмира Шихмирзаева и генеральный директор экспертного учреждения «Департамент строительной экспертизы и оценки» Василий Ермаков постоянно занимаются благотворительностью, оказывают поддержку участникам СВО и активно участвуют в городских мероприятиях.

Компания «Дольче Вита» существует с 2012 года. За это время были открыты три филиала сети в Подмосковье, в которых сформировался коллектив профессионалов. «ДСЭО» специализируется на предоставлении судебных экспертиз в сфере строительно-технических исследований. Компания выполняет также оценочные, автотехнические, почерковедческие, бухгалтерские и другие экспертизы.

Ранее оба предприятия получили муниципальные субсидии, которые их руководители решили направить на создание дополнительных рабочих мест.

Лилия Бабалова отметила, что в городском округе много бизнесменов, идущих на взаимовыгодный контакт с властями. «Мы всегда готовы поддержать предпринимателей в случае каких-либо проблем и с благодарностью отмечаем, когда наши бизнесмены принимают активное участие в жизни города», — сказала заместитель главы Реутова.