Предпринимателей из Домодедова наградили за помощь участникам СВО

В молодежном центре «Победа» в Домодедове в рамках недели российского предпринимательства прошел торжественный вечер. Глава округа Евгения Хрусталева вручила почетные грамоты руководителям компаний за поддержку бойцов специальной военной операции.

Она поблагодарила предпринимателей за ответственный подход к бизнесу и помощь фронту.

«Спасибо вам, потому что благодаря вам, прежде всего, мы собрали и отправили на фронт гуманитарных грузов на 100 миллионов рублей», — отметила Евгения Хрусталева.

Член Домодедовского отделения ассоциации СВО, депутат совета депутатов городского округа Домодедово Алексей Кирин рассказал, как радуются поддержке военнослужащие на передовой.

«Без вас мы никуда. Каждый раз приезжаешь, лица радостные, не потому что ты им что-то привез, а от того, что мы, как мост связующий», — поделился он.

Собравшиеся познакомились с размещенными в молодежном центре экспозициями. На рисунках дети изобразили героев спецоперации и Великой Отечественной войны. Все желающие сфотографировались на память с коллегами по бизнесу и обсудили волнующие вопросы.

«Мы здесь все разные. Кто-то с гуманитарным образованием, кто-то с техническим. Кто-то с тремя высшими, а кто-то вообще без образования. Но главное, что нас объединяет — это уверенность в успехе, согласитесь? Предприниматель — это человек, который умеет ставить цели, который добивается своего, несмотря ни на что», — подчеркнул председатель совета Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово, депутат Совета депутатов Александр Пашков.

В конце мероприятия гости увидели спектакль театрального коллектива «Мельпомена» «Горький хлеб победы».