Предприниматель в Ленинском округе подарил дочери участника СВО велосипед

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается оказание всесторонней поддержки семьям участников специальной военной операции. Об очередной адресной помощи сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«С самого начала СВО мы помогаем не только бойцам на прифронтовых зонах, но и семьям, чьи родные ушли на фронт. Данной семье нам удалось достаточно оперативно передать велосипед. Для нас это мелочь, а для ребенка — запоминающийся момент», — отметил предприниматель Эльнур Мехтиев.

Велосипед подарили после обращения жены военнослужащего Елены Лузиной. Она выбрала цвет и подходящую модель.

Помимо адресной помощи, в администрации реализуют комплексную программу, включающую юридические консультации, оформление документов и организацию досуга.