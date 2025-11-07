Предприниматель из Раменского передал 10 цифровых радиостанций бойцам СВО

Руководитель одного из градообразующих предприятий города Раменское Александр Войт принес в штаб гуманитарного конвоя помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Он передал 10 цифровых радиостанций и три БПЛА Mavic 3 Pro.

Добрые дела предприниматель осуществляет с 2022 года. Все необходимое для бойцов он приобретал за собственные средства.

«Бойцы должны знать, что мы здесь, в тылу, не просто отсиживаемся, а помогаем им, чем можем. Только объединившись все вместе мы сможем победить!» — отметил руководитель предприятия Александр Войт.

Руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников принял ценный груз, поблагодарил благотворителя за помощь и, не теряя времени даром, отправился в Донецк, где передаст беспилотники бойцам, отстаивающим интересы России на Покровском направлении.