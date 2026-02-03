Предприниматель из Лобни передал пикап бойцам СВО

Один из предпринимателей Лобни 1 февраля передал автомобиль пикап для нужд военных в зоне специальной военной операции. Техника будет использоваться для перевозки личного состава и грузов на передовой.

Коммерсанты городского округа Лобня регулярно принимают участие в сборе и передаче гуманитарной помощи военным. Заместитель главы округа Елена Лапшинова поблагодарила благотворителя, отметив важность и востребованность такой помощи от бизнес-сообщества.

В Лобне постоянно идет сбор необходимых вещей и продуктов для бойцов СВО. Только за прошедший год общими силами на фронт было направлено более шестидесяти тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, волонтеры округа активно создают своими руками нужные военным вещи: плетут сети, вяжут теплые вещи и изготавливают окопные свечи. Вся помощь направляется адресно в соответствии с запросами подразделений.