Предприниматель из Коломны получил медаль Минобороны за помощь бойцам СВО

Предприниматель из Коломны Денис Нестеренко получил ведомственную награду Министерства обороны и благодарность командира мотострелковой части за помощь военнослужащим в зоне СВО. Денис Нестеренко регулярно передает бойцам радиостанции, генераторы и другое необходимое оборудование.

Со школьных лет он хотел связать жизнь с армией, поступил в военное училище, стал офицером. Многие его друзья продолжают службу, благодаря общению с ними предприниматель получает информацию о потребностях военнослужащих и вместе с единомышленниками старается оперативно находить возможности для поддержки.

Бойцы могут обратиться к нему с просьбой, и он вместе с командой старается как можно быстрее собрать требуемое оборудование и передать его на линию боевого соприкосновения. Поддержка бойцов стала для Дениса Нестеренко постоянной работой. Он продолжает откликаться на просьбы военнослужащих и искать возможности для приобретения и доставки необходимых вещей.