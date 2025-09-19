Предприятия Красногорска передали транспортные средства бойцам СВО

Участники специальной военной операции получили багги и квадроцикл для быстрого передвижения и контрразведки. Технику передали Областная электросетевая и Городская ресурсоснабжающая компании.

Депутат Государственной думы Сергей Колунов, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области сообщил, что транспорт сразу отправят на передовую. Багги — в бригаду особого назначения, квадроцикл — в мотострелковую дивизию.

«Нам в благотворительный фонд „Забота“ передали вот эти вот прекрасные багги и квадроцикл. Хорошая новая техника, мощная. Ребята сейчас приехали, отвезут в Кременную», — рассказал парламентарий.

Боец СВО с позывным Стажер пояснил, что на фронте очень нужна такая техника, потому что она быстрая, мобильная, ее легко спрятать и проехать в трудно доступных местах.

Вместе с транспортными средствами на передовую отправили десятки коробок с гуманитарной помощью — медикаментами, одеждой и продуктами. Эта посылка — теплый привет защитникам Отечества из дома от педагогов и учеников местной школы.