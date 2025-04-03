Предприятия Балашихи начали сотрудничать с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области и местными предприятиями, включая авиационную корпорацию «Рубин», было подписано в Балашихе. Документ направлен на создание системы поддержки для ветеранов СВО и их семей, а также на содействие в реабилитации и трудоустройстве участников боевых действий.

В церемонии подписания документа приняли участие глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Лосунчуков, глава правления Союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор «Рубина» Игорь Ряпин.

Кирилл Лосунчуков отметил, что «Рубин» стал первой компанией в Московской области, которая выступила партнером ассоциации в плане трудоустройства и обучения ветеранов СВО. По возвращении домой бойцы смогут получить образование, пройти курсы переподготовки и трудоустроиться.

«Очень важно, чтобы они смогли найти себя, быть занятыми, выбрать для себя сферу деятельности. А мы им всячески посодействуем с трудоустройством», — подчеркнул Лосунчуков.

Ассоциация планирует подписать соглашения со всеми 56 муниципалитетами Подмосковья.

Региональная Ассоциация ветеранов СВО создана по инициативе президента России Владимира Путина и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организацию возглавил участник СВО Кирилл Лосунчуков. Цель ассоциации — объединение участников СВО для защиты прав, представления законных интересов, вовлечения их в общественную жизнь страны и патриотическое воспитание граждан. Отделение ассоциации в Балашихе возглавляет полковник запаса Виталий Белый.