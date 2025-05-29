Предприятие в Ленинском округе создало рабочие места для ветеранов СВО

В Ленинском округе работает предприятие «Турботехсервис», специализирующееся на ремонте и обслуживании турбокомпрессоров для отечественной и импортной техники с 1998 года. С 2014 года компания оказывает поддержку ополченцам Донбасса, а в настоящее время восстанавливает оборудование для автобронетехники, задействованной в специальной военной операции.

С рабочим визитом на предприятии побывал глава городского округа Станислав Каторов.

«С самого начала специальной военной операции производство, базирующееся в Ленинском округе, поставляет новые и ремонтирует в объеме капитального ремонта турбокомпрессоры для автотранспортной техники, выполняющей боевые задачи на фронте, тем самым внося свой вклад в неминуемую победу России», — сообщил Каторов.

Специалисты «Турботехсервиса» обладают необходимыми компетенциями для ремонта турбокомпрессоров газовых электростанций, речных и морских судов, железнодорожных локомотивов. Кроме того, предприятие активно создает рабочие места для жителей Ленинского округа.

Генеральный директор компании Виктор Лебедев отметил, что имеются вакантные должности, на которые приглашают ветеранов СВО и выпускников колледжей. В «Турботехсервисе» могут работать токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари по ремонту подвижного состава и другие специалисты технического профиля.

Ранее сообщалось, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Ленинском округе стартовал пилотный проект промышленного туризма для участников СВО. В рамках проекта ветераны получают возможность трудоустройства по «мирным» специальностям и продолжают служить Родине «на гражданке».