Предприятие из Воскресенска отправило партию гумпомощи бойцам СВО

В состав партии также вошли генераторы, коптеры, средства связи, строительные материалы, маскировочные сети и продуктовые наборы.

«Это уже двадцать седьмая наша поддержка. Каждый раз я испытываю особое воодушевление, потому что вновь появляется возможность помочь нашим ребятам. Они сегодня там, на передовой, стоят за нас с вами, закрывают нас собой. И наш долг — быть надежным и крепким тылом», — отметил учредитель предприятия «Сансипиэм» Виталий Дауров.

Вместе с предпринимателями груз собирали члены местного отделения «Единой России», волонтеры, молодогвардейцы и неравнодушные жители. К отправке гуманитарной помощи присоединился председатель окружного совета депутатов Сергей Матвиенко.

«Сегодня особенно важно объединяться и помогать тем, кто защищает нашу страну. Каждая отправка — это вклад воскресенцев в общее дело. Мы и дальше будем поддерживать наших бойцов, передавая все необходимое для выполнения поставленных задач», — подчеркнул Сергей Матвиенко

Жители округа регулярно участвуют в подобных сборах и помогают формировать гуманитарные отправки. Они отмечают, что такая работа стала для них способом поддержать военнослужащих и внести личный вклад в общее дело.