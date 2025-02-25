Предприятие Фрязина представило новые технологии на выставке в Москве

Новые технологические решения двойного и специального назначения показали в Музее Победы на Поклонной горе. Мероприятие посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В импровизированном полевом госпитале глава «Единой России» познакомился с новинками, связанными с военной тематикой. Группа компаний «Исток-Аудио» из Фрязина представила систему ФЛОУ.

Этот аппаратно-программный мультимедийный комплекс использует технологии виртуальной реальности и биологическую обратную связь. Он применяется в качестве нелекарственной терапии психофизиологических нарушений, выравнивания негативного психологического, тревожного, депрессивного состояния, релаксации и работы со стрессом.

Специалист «Исток-Аудио» отметил, что новинка поможет ветеранам специальной военной операции, которые иногда отказываются работать с психологом, но соглашаются на использование технологий виртуальной реальности.

Дмитрий Медведев высоко оценил эффективность комплекса ФЛОУ в работе с участниками боевых действий.