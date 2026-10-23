Предоставление парковочных мест ветеранам СВО проработают в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошла серия рабочих встреч, посвященных предоставлению парковочных мест участникам специальной военной операции с инвалидностью. Поводом стали частые обращения бойцов и их близких.

Представители Единого центра поддержки участников СВО и их семей вместе с директором управляющей компании, представителями администрации и Центрального территориального отдела обсудили трудности с парковкой возле жилых домов и возможные пути их решения.

«Когда человек передвигается на протезах, с костылями или на коляске, путь от машины до подъезда может стать серьезным испытанием. Нужно место, где можно полностью открыть дверь, пересесть в коляску, безопасно выйти с помощью сопровождающего. Эти потребности необходимо учитывать. Именно поэтому я собрала участников встречи: за каждым обращением стоит человек, которому помощь нужна в повседневной жизни», — подчеркнула руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Анна Голдман.

Параллельно руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского городского округа Владимир Рогоза встретился с членом Ассоциации, Героем России Рашидом Галиуллиным. Они также обсудили вопрос предоставления парковочных мест для участников СВО на территории округа, уделив особое внимание ветеранам с инвалидностью, для которых возможность оставить автомобиль рядом с домом особенно важна.

Вопрос предоставления парковочных мест ветеранам СВО с инвалидностью остается на особом контроле. Администрация совместно с управляющими компаниями проработает механизм, который позволит учитывать потребности каждого бойца.