Предновогодняя встреча семей героев СВО прошла в Наро-Фоминске

На вечере в культурном центре FABRIK собрались семьи участников СВО, погибших при исполнении воинского долга. Зал наполнился тихими разговорами, счастливым смехом детей и мелодиями любимых праздничных песен.

Для гостей организовали мастер-классы по созданию елочных игрушек. Взрослые и дети украшали новогодние шары рисунками и добрыми пожеланиями. Под сводами старинного здания, украшенного гирляндами и мерцающими огнями, участники встречи водили хороводы, участвовали в веселых танцах и фотосессии у нарядной елки. За чашкой чая семьи героев делились своими историями.

Глава округа Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ уделил внимание каждому гостю. «Такие встречи позволяют без лишних слов сказать самое главное: память о подвиге их близких жива, а семьи наших героев всегда будут окружены вниманием, заботой и поддержкой», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Вечер получился по-настоящему семейным и душевным. Каждый ребенок получил подарок, а взрослые были благодарны за эти минуты простого человеческого участия.