Предназначенные для ВСУ бронетранспортеры Boxer заметили в Дании

Подпольщик Лебедев: трейлеры с БТР Boxer для Украины проехали через Данию

Трейлеры с предназначенными для украинской армии бронетранспортерами Boxer направились на восток Дании. Один из грузовиков заметили на трассе, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

«Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы», — сказал он.

Лебедев сообщил, что агентура засекла трейлер с БТР Boxer у обочины на трассе в Дании. По его словам, военные осмотрят технику, отсортируют и отправят на Украину.

БТР Boxer относится к германо-нидерландскому семейству многоцелевых бронированных машин модульной системы. Этот транспорт предназначен для механизированных подразделений.

Правительство Нидерландов ранее пообещало передать Украине партию истребителей F-16 и зенитных ракетных установок Patriot. Германия в качестве военной помощи отправила танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder и систему ПВО Skynex.