Праздничный вечер к 8 Марта провели в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Жителям округа рассказали о предпосылках возникновения этой даты и ее значении в мировой истории.

Участие во встрече принял депутат Химок Руслан Шаипов. Он напомнил, что праздник имеет глубокие исторические корни. «В начале XX века в разных странах проходили выступления, на которых поднимались вопросы труда, образования и гражданских прав. Со временем эта дата получила международное признание и стала частью календаря многих государств. Важно сохранять знания об этих событиях и передавать их молодому поколению», — отметил он.

Гостям вечера напомнили, что идея ежегодного дня солидарности женщин впервые прозвучала на Международной конференции социалисток в 1910 году. Для зрителей выступили творческие коллективы ДК с музыкальными и литературными номерами.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул важность просветительских встреч. По его словам, знание истории появления памятных дат формирует внимательное отношение к культурному наследию.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений». Как отметил лидер Движения общественной поддержки Сергей Хвостов, такие встречи помогают сохранять историческую память и укреплять связь между жителями разных возрастов.



