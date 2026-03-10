Праздничный вечер для родственниц бойцов СВО прошел в Воскресенске

5 марта в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялась литературно-музыкальная программа «Мы славим женщину», приуроченная к Международному женскому дню. На мероприятие пригласили матерей и вдов погибших участников локальных войн и специальной военной операции.

С праздником женщин поздравили депутат округа Жанна Мишина и руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура. Председатель правления ВООВ «Боевое братство» Наталья Ахметова зачитала поздравление от вдовы Героя Советского Союза Петра Рубана Татьяны Рубан.

Руководитель воскресенского отделения «Боевого братства» Сергей Устинов вручил памятный знак «Семье погибшего защитника Отечества» матерям и вдовам погибших в ходе СВО.

За активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи медалью «Волонтер России» наградили заведующую отделом краеведения Елену Юрову. Сотрудники библиотечной системы также получили грамоты за вклад в патриотическое воспитание и сохранение памяти о подвигах героев.