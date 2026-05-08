Праздничный вечер для пенсионеров к 9 Мая прошел в Воскресенске

9 Мая — особая дата, напоминающая о героизме и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. В преддверии 81-й годовщины Победы в Доме культуры посёлка имени Цюрупы МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» прошла вечер-встреча «Моя весна! Моя Победа!».

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Активное долголетие» и проекта партии «Единая Россия» «Успех в единстве поколений». Гостями вечера стали жители округа, представители старшего поколения и общественных организаций.

С наступающим Днём Победы участников встречи поздравили председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

В программе вечера прозвучали любимые песни военных лет. Гости подпевали знакомым мелодиям, вспоминали героев, отстоявших мирное небо, и делились воспоминаниями. Особую атмосферу создали композиции «День Победы» и «Смуглянка», вызвавшие у присутствующих искренние эмоции — от светлой грусти до чувства гордости за поколение победителей.

День Победы остаётся праздником, который объединяет поколения, сохраняет память о подвиге народа и напоминает о цене мира и свободы.