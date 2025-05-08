Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы прошел в Химках

В театре «Наш дом» в Химках состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Местные творческие коллективы представили зрителям танцевальные и музыкальные номера.

На мероприятии собрались жители блокадного Ленинграда Надежда Туманова и Галина Юркина, бывшие узники концлагерей Виктор Анохин, Мария Алексеева и Анна Захарова, труженики тыла Михаил Алексеев и Евгений Цыганов, а также жители и гости Химок, представители предприятий и компаний муниципалитета, депутаты городского Совета депутатов.

Глава Химок Елена Землякова поздравила присутствующих с наступающим праздником.

«Мы отмечаем особый юбилей, 80 лет со дня Великой Победы. В этот год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Годом защитника Отечества, ваши подвиги, ваша стойкость и вера в победу становятся для нас главными нравственными ориентирами. Сегодня наши ребята на передовой, на специальной военной операции следуют традициям, которые заложили вы. Пусть этот светлый праздник будет наполнен радостью, теплом и уважением к истории России. Многие стараются ее поменять, но мы знаем истину», — отметила Елена Землякова.

Она также рассказала собравшимся о том, как посетила генеральную репетицию Парада Победы.

«Я испытала неописуемое чувство гордости. Россию невозможно победить, пока в наших рядах есть такие мужественные люди, посвятившие свою жизнь защите Родины», — поделилась руководитель муниципалитета.

По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, 80-летие Великой Победы — это не просто историческая дата, это живая связь поколений.

«Наш долг — сохранить правду о подвиге советского народа и передать ее молодежи. Пока мы помним своих героев, их подвиг будет жить в наших делах, традициях и ценностях», — подчеркнул народный избранник.

На сцене театра выступили лучшие творческие коллективы Химок. Праздничную и патриотическую атмосферу на мероприятии создал ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда».