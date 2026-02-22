Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Коломне

Мероприятие состоялось в преддверии 23 февраля во дворце культуры «Тепловозостроитель». Гостями стали ветераны боевых действий, военнослужащие, участники специальной военной операции и их семьи.

Со сцены звучали слова благодарности за стойкость, мужество и верность долгу. Первый заместитель главы округа Денис Лубяной от имени руководителя муниципалитета поздравил собравшихся с праздником. Он поблагодарил бойцов, которые сейчас защищают страну, а также ветеранов за передачу опыта и патриотическое воспитание молодежи.

За вклад в обеспечение безопасности и самоотверженное служение стране благодарственные письма вручили гвардии майору запаса Григорию Галкину и заместителю начальника штаба 236-й гвардейской артиллерийской бригады Сергею Скрыпникову, который окончил Коломенское артиллерийское училище и служит в армии более 25 лет. Он, в свою очередь, поздравил защитников с праздником, пожелал крепкого здоровья, терпения и скорейшей победы.

Творческие коллективы дворца культуры подготовили концертную программу с хореографическими номерами и лирическими композициями, выражая признательность тем, кто посвятил себя служению Родине.