Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Химках

В химкинском театре «Наш Дом» прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, главными гостями которого стали жены, матери, сестры и дети бойцов специальной военной операции. С приветственным словом к собравшимся обратилась глава Химок Инна Федотова, подчеркнувшая, что сегодня участники СВО достойно продолжают славные воинские традиции и являются подлинными народными героями.

К поздравлениям присоединились депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты и лидеры Движения общественной поддержки, а также участники химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Они выразили слова поддержки бойцам и поблагодарили их семьи за стойкость и веру.

— День защитника Отечества — это праздник мужества, верности присяге и любви к Родине. Сегодня вся страна объединяется, чтобы поддержать тех, кто стоит на защите России. За каждым военнослужащим — семья, близкие, родной дом. И именно это единство придает силы и помогает идти вперед, — подчеркнула Ирина Роднина.

Со сцены звучали патриотические и народные песни, зрители увидели яркие художественные постановки в исполнении творческих коллективов округа. Особой частью вечера стало награждение участников специальной военной операции и их семей. Ветеранам вручили ордена и медали за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга.

Всего к 23 февраля в Химках проведут десятки тематических мероприятий. Жители и гости округа смогут принять участие в памятных акциях, спортивных состязаниях и музыкальных программах.