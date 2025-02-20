Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Химках 23 февраля

Тематический концерт «Мой папа — Герой!» проведут в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Программу организуют в рамках праздничного цикла мероприятий «Во имя Отечества: Родина, подвиг, история».

Гости праздника смогут погрузиться в особую атмосферу, которую создадут артисты, вживую исполнив музыкальные композиции. Помимо этого, творческие коллективы дома культуры «Родина» выступят с патриотическими песнями, а танцевальные ансамбли покажут свои лучшие хореографические номера.

Насладиться праздничной программой сможет каждый желающий 23 февраля в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, дом № 2А.

Отметим, что ко Дню защитника Отечества в Химках проведут целый цикл мероприятий: кинопоказы, тематические фестивали, концерты, а также организуют выставки с экспонатами Великой Отечественной войны и трофеями специальной военной операции.