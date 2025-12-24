Праздничный концерт для бойцов СВО провели в военном госпитале в Солнечногорске

Общественный деятель Александр Брух организовал концерт для бойцов в военном госпитале в Солнечногорске, исполнив данное ранее врачам и раненым обещание. На мероприятии выступили звезды российской эстрады.

На приглашение выступить перед бойцами откликнулись артисты Зауре Жарова, Александр Ростов, Андриана Денисова и Юлия Андреева.

Работа с госпиталем началась месяцем ранее, когда Александр Брух доставил туда оргтехнику, медикаменты и медицинский инвентарь. Тогда же он познакомился с главным врачом Богданом Стеценко и заявил, что поддержка не ограничится одной акцией.

Мы увидели не просто медицинское учреждение, а место, где каждый день совершается тихий подвиг. Возникло твердое желание поддержать этих сильных людей не только материально, но и эмоционально.

Основной задачей мероприятия организаторы называли возможность отвлечь бойцов от больничных будней и подарить им несколько часов положительных эмоций. Главный врач госпиталя Богдан Стеценко подчеркнул, что подобное внимание стало «особым лекарством», которое помогает восстановлению и поддерживает моральное состояние пациентов.

Отдельные слова благодарности Александр Брух получил от земляков из Ставрополья, которые проходят реабилитацию в учреждении. Для них встреча стала важным напоминанием о родине и знаком того, что о них продолжают заботиться.

Концерт в Солнечногорске стал продолжением последовательной общественной деятельности Александра Бруха.

Ранее, в День воинской славы России, он передал бойцам десантно-штурмового полка специальную радиоуправляемую платформу для эвакуации раненых, которую он купил на собственные средства.

Александр Сергеевич поделился и дальнейшими планами.

«Это не разовая акция. Там, где можем помочь, мы обязательно будем это делать. Наша задача реальными делами поддерживать тех, кто защищает страну», — заключил он.