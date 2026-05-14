Праздничные концерты для пенсионеров ко Дню Победы прошли в Воскресенске

В честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне для участников губернаторской программы «Активное долголетие» в учреждениях культуры Воскресенска прошли праздничные мероприятия. Особенно пенсионерам понравились песни военных лет.

В рамках проекта «Третий возраст» и акции «Победный май» для гостей Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялся концерт артистов образцового коллектива «Вокальная студия „Радуга“» Культурно-досугового центра ДК «Гармония». Прозвучали военные песни и композиции послевоенного времени: «Три танкиста», «Алеша», «Тальяночка», «Дорога на Берлин», «Катюша» и другие.

В Доме культуры поселка имени Цюрупы МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“ для людей старшего возраста состоялась вечер-встреча „Моя весна! Моя Победа!“. Гостей поздравили председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО, ветеран Чеченской войны и участник СВО Олег Стегура. В программе прозвучали любимые песни Победы.

В ДК «Юбилейный» для участников любительского объединения «Время жить!» (руководитель Елена Кижаева) 8 мая состоялось мероприятие «Победный май». Председатель Совета ветеранов, почетный гражданин городского округа Воскресенск, подполковник запаса Василий Дацюк поздравил присутствующих, особые слова благодарности были обращены к детям войны и блокаднице Ленинграда Вере Алексеевне Боровиковой. Праздничную программу представили танцевальный коллектив «Танцы навсегда» (Комплексный центр «Воскресенский»), солисты вокальной студии «Иван да Марья», хор русской песни «Купава», баянист Анатолий Вишня и участники театральной студии «Корифеи». Завершилось мероприятие хоровым исполнением песни «С Днем Победы!».

В яблоневом саду парка усадьбы Кривякино прошла концертная программа «За далью лет все ярче память». Солисты вокальной студии «Иван да Марья» под руководством Валентины Жуковой исполнили композиции «Синий платочек», «Тучи в голубом», «На безымянной высоте», «Эх, путь-дорожка фронтовая», «Катюша», «Последний бой» и другие.