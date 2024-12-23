«Православная гостиная» для семей бойцов СВО прошла в Лобне

Мероприятие состоялось в Серафимовском храме. В нем приняли участие матери и супруги участников специальной военной операции.

Настоятель храма отец Иоанн отслужил панихиду о бойцах, погибших в зоне СВО, и молебен о воинах. После этого участники «Православной гостиной» собрались на чаепитие в трапезной храма, чтобы побеседовать со священнослужителем и рассказать ему о своих переживаниях.

Одна из женщин поделилась после мероприятия впечатлениями. Она рассказала, что со священником легче всего говорить про жизнь и смерть, войну и потери, а в церкви душа очищается.

Участники встречи решили, что такие «Православные гостиные» нужно проводить регулярно.

В Лобне проживают более 250 семей бойцов СВО. В городе работает Центр помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.