Правоохранители установили сообщников задержанного в Дагестане админа-террориста

Правоохранители выяснили, кто был сообщником задержанного в Дагестане несовершеннолетнего администратора сетевого террористической группы. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости» .

Правоохранители задержали подростка, который администрировал крупнейшее международное сетевое сообщество приверженцев терроризма. В ФСБ установили сообщников несовершеннолетнего из России, США и Европы.

«Документируются все эпизоды их преступной деятельности», — уточнили в ведомстве.

Деятельность 17-летнего администратора ресурса координировали украинские спецслужбы. Несовершеннолетний вербовал российских подростков для нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, в также ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.

Следственный комитет предъявил фигуранту обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах.