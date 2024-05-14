Пожилая жительница Белгорода пострадала из-за обстрела Белгорода | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 07:59 Пожилая жительница Белгорода пострадала из-за обстрела Белгорода Мэр Демидов: ВСУ атаковали спальный район Белгорода, пострадала женщина РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили по спальному району Белгорода. В результате осколочные ранения получила пожилая женщина. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением. Врачи оказывают помощь», — указал градоначальник.

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Он добавил, что из-за обстрела выбило стекла в 21 квартире в девяти домах, а в трех частных жилых домах повредилась кровля. Под удар также попала местная школа — пострадал фасад здания. Из-за атаки повреждения получили шесть автомобилей.

Ранее из-за атак ВСУ ранило семь белгородцев, шестерых из них поместили в больницу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. Он добавил, что украинские военные также попали в энергетический объект.