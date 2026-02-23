Поздравления бойцам СВО отправили школьники из Химок

В преддверии Дня защитника Отечества школьники Химок присоединились к патриотической акции «Письмо солдату». Ученики школы «Лига первых» подготовили теплые послания для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов добрым словом и частичкой домашнего тепла.

В своих письмах дети написали слова благодарности за мужество и службу, пожелали защитникам крепкого здоровья, сил и скорейшего возвращения домой. Искренние строки, написанные детской рукой, обретают особую ценность для тех, кто находится вдали от родных.

— Такие письма имеют особую ценность. Находясь вдали от дома, солдаты особенно нуждаются в поддержке и внимании, а искренние детские слова становятся настоящим источником моральной силы, — отметил участник Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

Акция «Письмо солдату» стала для школьников возможностью внести свой вклад в общее дело. Все послания в ближайшее время будут переданы на линию фронта, чтобы согреть сердца бойцов теплом детских пожеланий.