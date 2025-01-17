Поврежденный водопровод восстановили в доме семьи участника СВО в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин встретился с жительницей улицы Юбилейная Натальей Краснобояровой, чтобы обсудить вопрос восстановления водоснабжения в ее доме. Ранее во время ремонтных работ рядом с домом Натальи Краснобояровой был поврежден водопровод центрального водоснабжения.

Женщина, проживающая одна, обратилась за помощью к местным властям. Ее супруг, Герой России, участвует в специальной военной операции. С первых дней он находится на передовой, после ранения вернулся в строй и продолжает службу.

По поручению главы округа сотрудники водоканала оперативно восстановили водоснабжение с использованием технологии горизонтально-наклонного бурения и провели прочистку всех инженерных коммуникаций.

«Внимание и помощь семьям наших военнослужащих — важное направление в нашей работе. Все мужья и сыновья должны быть уверены, что пока они защищают нашу Родину, их семьи окружены заботой и поддержкой», — подчеркнул Михаил Собакин.

Напомним, поддержка семей участников специальной военной операции осуществляется также через региональное отделение Фонда «Защитники Отечества» и Центр поддержки участников СВО и их семей в Чехове.