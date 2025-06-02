Потерявший зрение ветеран СВО станет социальным работником

Лишившегося зрения из-за ранения ветерана спецоперации пригласили к работе над доступной средой в Псковской области. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Кадровый военный Максим Харчев был на передовой с первых дней СВО. В феврале 2022 года колонна автомобилей попала в засаду, и рядом с мужчиной разорвался осколочно-фугасный снаряд. Спасти зрение не удалось.

Восстановиться ветерану помогли супруга и две дочери. На сегодняшний день Максим учится на соцработника в Псковском государственном университете и проходит курс по основам работы на компьютере в Волоколамске. По словам Харчева, он выбрал эту профессию не просто так.

«Многие люди, попавшие в похожее положение, иногда даже не знают, в какие организации они могут обратиться, где им могут помочь, какие законы существуют. Отчасти поэтому я хочу стать социальным работником. За незрячих многое делают зрячие люди, которые не понимают всех нюансов. Хотелось бы проработать методы принятия решений, чтобы они работали на незрячих людей», — рассказал он.

По словам преподавателя Центра реабилитации слепых в Волоколамске Юлии Тимашевой, здесь учат незрячих людей работе с самой обыкновенной клавиатурой. После обучения человек сможет найти себе применение в любом офисе, где работают с документами.

Помимо этого, ветерана пригласили к работе над доступной средой региона. Максим станет одним из экспертов, которые будут оценивать городские пространства на удобство для инвалидов.