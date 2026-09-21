Посвященный участникам СВО мурал открыли в Лобне

Торжественное открытие мурала, посвященного участникам специальной военной операции, состоялось в Лобне 20 сентября. Арт-объект появился на фасаде дома № 8 на улице Мирной.

Инициатором создания мурала выступило местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и его руководитель Александр Бронников. Автором работы является супруга бойца СВО операции Никиты Задеры Татьяна.

В центре композиции расположено изображение Иисуса Христа, благословляющего русского воина. Это собирательный образ защитника эпохи великих полководцев — святого благоверного князя Александра Невского и Дмитрия Донского, посвятивших свои жизни служению Отечеству.

Глава Лобни Анна Кротова отметила, что этот мурал объединяет подвиг бойцов на передовой и заботу надежного тыла, который преданно ждет их дома.

«Для нас это не просто преображение городского пространства, а дань глубокого уважения, гордости и искренней признательности тем, кто сегодня с оружием в руках мужественно защищает интересы Родины», — сказала руководитель муниципалитета.