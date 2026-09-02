Посвященный бойцам СВО мурал создадут в Лобне

Работы по созданию мурала, посвященного участникам специальной военной операции, начались на фасаде дома № 8 по улице Мирной. Автор картины — супруга бойца СВО Никиты Задера Татьяна, ранее создавшая серию картин «Воин света».

В творческом пути Татьяну поддержал и благословил настоятель храма в микрорайоне Катюшки отец Иоанн. По задумке автора, мурал должен стать символом единства, памяти и благодарности для всех жителей Лобни. В основе изображения — образ славянского воина. Специалисты уже выполнили разметку будущего мурала.

Проект реализуется по инициативе руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александра Бронникова при поддержке главы Лобни Анны Кротовой. Руководитель муниципалитета рассказала, что в поисках места для будущей картины было осмотрено несколько возможных площадок, в том числе Центральный парк и парк «Река времени».

«В итоге остановились на фасаде дома № 8 на улице Мирной. Само название улицы особенно символично для мурала, посвященного нашим защитникам», — отметила Анна Кротова.