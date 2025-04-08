Посвященную СВО выставку посетили первокурсники колледжа в Орехово-Зуеве

Выставку под названием «Новые герои Подмосковья», посвященную СВО, посетили студенты первого курса Университетского колледжа. Встреча собрала ребят и преподавателей учебного заведения.
На экскурсии студенты познакомились с экспозицией, на которой представили портреты участников спецоперации. Эти работы в разнообразных художественных стилях и подходах написали как известные художники, так и новые талантливые авторы. Особое внимание уделили личным историям и подвигам героев для более глубокого понимания значимости их вклада в защиту страны.
Директор колледжа Алексей Кудрявцев поблагодарил руководство и сотрудников выставочного зала за плодотворное сотрудничество и организацию мероприятия. Он подчеркнул важность таких инициатив для формирования у молодежи чувства гордости за свою страну и уважения к ее защитникам.
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