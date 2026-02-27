Посвященную СВО выставку открыли в музее в Наро-Фоминске

Торжественное открытие новой экспозиции состоялось в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее. Выставка посвящена событиям специальной военной операции и включает несколько разделов.

В церемонии открытия приняли участие представители администрации Наро-Фоминского округа, ветераны боевых действий, действующие военнослужащие и близкие бойцов СВО, юнармейцы, и волонтеры.

Каждый экспонат выставки имеет свою уникальную историю. В экспозиции представлены образцы вооружения, в том числе трофейного, предметы экипировки, личные вещи, переданные в дар музею участниками СВО и их семьями, фотографии героев, чьи судьбы вписаны в историю России.

Собравшиеся почтили память погибших в зоне специальной военной операции защитников минутой молчания.

Выставка в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее будет открыта до конца месяца.