Посвященную СВО выставку открыли в День России в библиотеке Шатуры

В библиотеке в Шатуре 12 июня, в День России, заработала выставка фотографий, которыми поделились бойцы специальной военной операции, находящиеся на передовой. В экспозиции также представили предметы солдатского тыла и вражеские трофеи.

Выставку, организованную в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений», открыли глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и депутат Московской областной думы Эдуард Живцов. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» собрали и оформили фотографии, которыми делятся защитники, исполняющие свой долг перед Родиной в зоне специальной военной операции. Пополнять экспозицию помогали участники Ассоциации ветеранов СВО и представители отделения Комитета семей воинов Отечества в Шатуре.

На фотографиях — защитники с животными, которых вывезли из-под обстрелов и приютили в своих блиндажах. Во второй части экспозиции посетители увидят фрагменты вражеского оружия, экипировку и предметы солдатского быта. Все это предоставил заместитель начальника по патриотическому воспитанию Шатурского «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» Олег Языков.

Первыми посетили выставку волонтеры, которые активно участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также ветераны специальной военной операции.