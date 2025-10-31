Посвященную семьям бойцов СВО фотовыставку открыли в Балашихе

В Балашихе открылась фотовыставка, посвященная семьям героев специальной военной операции, отдавших жизнь за Родину. В ее основе — личные истории, воспоминания и снимки.

Фотографии демонстрируют взгляд жен, родителей и детей защитников, для которых подвиг близких стал частью их собственной судьбы.

Проект, подготовленный региональным Комитетом семей воинов Отечества совместно с партией «Единая Россия», пронизан искренностью.

В церемонии открытия приняли участие родные бойцов, представители общественных организаций и члены партии.

«Это очень важный проект, ведь наша первоочередная обязанность — хранить память о павших героях, помогать их близким, оказывать им поддержку. Конечно, для нас это большая честь — быть первым городом Подмосковья, где открылась эта выставка», — отметил депутат фракции «Единая Россия» в местном Совете Илья Очаковский.

Тему значимости подобных инициатив подчеркнул и секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Смотрящие на нас со снимков воины отдали жизнь за будущее России. Наша обязанность — хранить память о них. Для этого проводим такие важные выставки, как эта. Важно, чтобы семьи героев ни в чем не нуждались, чтобы они всегда чувствовали нашу поддержку», — подчеркнул Брынцалов.

Посетить экспозицию в Балашихе можно до 6 ноября на территории усадьбы Горенки с 11:00 до 16:00.

Затем выставка отправится в путешествие по Подмосковью: с 7 по 13 ноября она будет представлена в Реутове, с 14 по 20 ноября — в Дмитрове, с 24 ноября и до конца месяца — в Щелкове, а в декабре проект смогут оценить жители Люберец.